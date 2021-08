Duas pessoas morreram no Japão após terem recebido a vacina da Moderna contra a Covid-19, avança o jornal espanhol El País. As vacinas faziam parte de um dos três lotes que estão a ser investigados pelo Ministério da saúde japonês por terem sido detetados "substâncias estranhas".



As duas pessoas, com cerca de 30 anos, morreram dias depois de tomarem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Estão a ser investigadas as causas das mortes.









A Moderna acredita que o problema de fabricação tenha ocorrido numa das linhas de produção em Espanha. Até agora não foi detetado nenhum problema de segurança ou eficácia.