Duplo de Bolsonaro humilha jornalistas

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que tem na imprensa um dos alvos preferidos dos seus ataques e costuma ser particularmente grosseiro com os jornalistas, usou um comediante vestido de chefe de Estado para ridicularizar mais uma vez os profissionais da comunicação social. A provocação ocorreu à saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, por entre risos de Bolsonaro e dos seus apoiantes.Quando o automóvel presidencial parou junto à multidão de populares e jornalistas que aguardavam a saída de Bolsonaro, quem saiu do carro foi o humorista Márvio Lourenço, usando a faixa presidencial e carregando um cacho de bananas, que tentou em vão distribuir aos jornalistas. Dar uma banana é como se chama no Brasil fazer um manguito, gesto muito usado por Bolsonaro quando questionado pelos jornalistas sobre assuntos que o incomodam, nomeadamente, as acusações de ligação dos filhos a corrupção e a milícias.Bolsonaro saiu a seguir do automóvel e ficou atrás do humorista, instruindo-o a provocar os repórteres, que acabaram por se retirar ao perceberem que o governante não iria responder a qualquer pergunta, nem mesmo ao assunto do dia, a divulgação do PIB mais baixo dos últimos três anos. A encenação foi transmitida em direto nas redes sociais de Bolsonaro.