"É o dia mais feliz da minha vida". Mãe e filho reencontram-se passados 70 anos

m vídeo de Kuddus no Facebook, onde este aparecia a pedir ajuda para tentar encontrar os pais. O homem ainda se recordava do nome dos pais e da aldeia.A mãe, já com 100 anos, reconheceu o filho pela marca de nascença que tinha na mão e que era igual à da irmã. "Este é o dia mais feliz da minha vida", disse Kuddus à AFP em Brahmanbaria, distrito da fronteira leste onde nasceu, em 1939.O encontro emocionante foi testemunhado pelo sobrinho de Kuddus, Shafiqul Islam, que disse à AFP que "eles