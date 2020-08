"É o que é": Trump desvaloriza mil mortes diárias por Covid-19 e diz que os EUA controlaram melhor a pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu esta terça-feira que tem a pandemia sob controlo e que tem, inclusive, uma taxa de letalidade melhor do que a taxa de letalidade europeia e até mundial.Numa entrevista dada no programa Axios, da HBO, o presidente norte-americano afirma que os Estados Unidos foram dos países que melhor controlaram a pandemia apesar do país registar em média 65 mil novos casos por coronavírus e mil mortes diárias."Estão a morrer, é verdade. É o que é", afirma Trump desvalorizando o número elevado. "Isso não significa que não estamos a fazer tudo o que podemos, está sob controlo tanto quanto possível. Esta é uma praga horrível", comenta.

"Os Estados Unidos são os mais baixos em várias categorias. Temos números mais baixos que o resto do mundo, que a Europa", argumenta ainda.

Confrontado com os dados apresentados pelo jornalista Jonathan Swan, em que os EUA estão "muito piores" do que a Coreia do Sul ou Alemanha, Trump afirma que esses não são os dados que devem ser analisados. "Tem de ir pelo número de casos", defendeu.



"Por que não [analisar] com a proporção da população?", questionou Swan defendendo que um país deve comparar o número de mortos com a população do país. Trump insistiu que não, e que se tem de analisar pelo número de casos.



Quanto à Coreia do Sul, com uma média de 300 mortes diárias que indica que a pandemia está a ser melhor controlada do que nos EUA, o presidente norte-americano insinua que o país esteja a ocultar o número real de mortos.