Foi entre um mar de gente que a Cláudia Fernandes fez a contagem decrescente para entrar em 2021. “Façam muito barulho! 2020 está no fim e somos o único país do mundo que pode fazer isto”, diz alto e bom som o disc jockey da festa de Ano Novo onde a emigrante esteve, em Auckland, na Nova Zelândia. O registo, feito pela Cláudia com o telemóvel, é o retrato de um país que vive há muito sem Covid-19.