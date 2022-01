EasyJet antecipa "verão forte" com níveis próximos do período pré-pandemia

A companhia aérea britânica easyJet indicou hoje que a flexibilização das regras para viagens internacionais no Reino Unido "fez disparar" as reservas de voos, prevendo um "verão forte" em destinos de praia e lazer, com níveis próximos do pré-pandemia.

Num comunicado divulgado hoje, a companhia 'low cost' (de baixo custo) admitiu que a variante Ómicron do coronavírus penalizou a procura de passageiros no mês passado, mas, ao mesmo tempo, reportou ter sentido um impulso no processamento de reservas na sequência do fim da exigência, no Reino Unido, de testes covid para os vacinados.

No balanço que hoje fez do primeiro trimestre do ano fiscal (entre outubro e dezembro, no caso da easyJet,), a empresa informou que a taxa de ocupação dos aviões caiu para 67% em dezembro, face aos 80% registados em outubro e novembro de 2021.