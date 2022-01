Surto de dengue em Timor-Leste com mais casos e mortes do que em todo o ano de 2021

O surto de dengue que está a afetar Timor-Leste já causou só este mês praticamente tantas mortes como no conjunto dos dois últimos anos e com mais casos do que os registados em todo o ano de 2021.

Dados do Ministério da Saúde atualizados hoje indicam que desde 01 de janeiro se registaram 18 mortes devido à febre dengue em todo o país, com um total de 1.035 casos, enquanto em todo o ano passado houve 11 mortes e 901 casos.

Em 2020 registaram-se 1.451 casos com 10 mortes, sendo que a taxa de mortalidade, que mede a percentagem de mortes por casos de doença é de 1,7, comparativamente com os 1,2 de 2021 e os 0,7 de 2020.