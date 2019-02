Economista protesta nua contra o Brexit durante programa em direto

Victoria Bateman tinha escrito no peito: "O Brexit deixa a Grã-Bretanha nua".

Vitoria Bateman, uma professora em Cambridge, chocou o Reino Unido ao aparecer nua no programa da manhã do canal ITV em protesto contra o Brexit. A economista tinha a frase "O Brexit deixa a Grã-Bretanha nua" escrita no peito.A catedrática, conhecida por "a economista nua", já tinha feito façanha semelhante num programa da BBC Radio 4 na semana passada também durante uma entrevista. Agora, Vitoria foi mais longe ao fazê-lo num programa com imagem, visto por uma audiência média de 700 mil pessoas."Como economista, estou habituada a usar palavras e equações para fazer valer um argumento. Devo ter escrito milhares de palavras sobre como o Brexit ia ser mau para o Reino Unido. Sou afetada mais por efeitos visuais do que apenas por palavras. Acho que consigo condensar esses milhares de palavras numa mensagem simples: 'O Brexit deixa a Grã-Breatanha nua'", disse.Vitoria Bateman acrescentou ainda: "Sou uma mulher confortável no meu corpo e com controlo do meu corpo que fica contente a usá-lo para dar uma importante mensagem sobre o assunto mais importante que o Reino Unido atravessa em toda uma geração [...] Porque deveria eu, como mulher, usar o meu corpo apenas para sexo e bebés e não para transmitir uma mensagem importante?"A economista já tinha também usado o Twitter para mostrar outras formas de protesto contra a saída do Reino Unido da União Europeia.