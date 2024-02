Bombeiros procuram três desaparecidos após colapso de prédio de cinco andares em Barcelona

Os bombeiros estão à procura de três pessoas que terão ficado retidas no interior de um edifício que colapsou, na manhã desta terça-feira, em Badalona, na província de Barcelona, em Espanha. O desastre aconteceu após ter cedido uma estrutura de construção.A fachada do prédio manteve-se intacta, mas o interior foi totalmente destruído. A altura dos escombros alcança o primeiro andar do edifício, conta o El Mundo.Os Bombeiros da Catalunha receberam o alerta pelas 10h35 e realizaram manobras para assegurar a segurança no local. Mais de 30 operacionais foram mobilizados ao local.Está a ser utilizada uma unidade canina para tentar identificar as vítimas. Os bombeiros evacuaram os edifícios vizinhos, sendo que num deles identificou-se uma racha considerável.Os bombeiros removeram os carros estacionados na rua para poder utilizar uma grua para ajudar na remoção dos destroços. As causas do acidente são desconhecidas. "Não se prevê o risco de novo colapso", explicam as autoridades locais.O ajuntamento de Badalona disponibilizou um local para alojar os afetados.Com 226 mil habitantes, Badalona é a terceira cidade da Catalunha mais população.