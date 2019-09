Eduardo Bolsonaro visita o pai no hospital com pistola à cintura

O filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, publicou uma imagem nas redes sociais onde se apresenta com uma arma à cintura ao lado do pai. A fotografia foi publicada após uma visita ao presidente do Brasil que se encontra num hospital de São Paulo.

A imagem que foi partilhada na passada segunda-feira conta com mais de 170 mil 'gostos' e tem vindo a gerar polémica devido à arma que Eduardo levava à cintura no momento em que foi visitar o pai.





Na publicação que o deputado fez no Instagram pode ler-se:

"Tudo bem com JB @jairmessiasbolsonaro . Mais uma vez agradecemos à equipa médica que realizou a cirurgia e a todos que oraram, rezaram ou de alguma maneira enviaram energias positivas. Deu certo"





O deputado (PSL-SP) tem licença para o uso e porte de arma por ser um oficial de justiça licenciado pela Polícia Federal do Brasil. O filho do presidente possuí uma coleção de armas de fogo e é ainda praticante de tiro ao alvo.



A pistola em questão é uma Glock 9mm e é a arma padrão usada pelos policias federais no Brasil.



Devido à polémica, o hospital Vila Nova Star em São Paulo, Brasil, fez um comunicado oficial sobre o assunto:



"O Hospital Vila Nova Star acolhe integralmente a legislação legal brasileira. Cabe citar, além disso, que as normas de segurança que regem a internação do Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, neste hospital são de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional, a quem o questionamento deve ser dirigido."



Jair Bolsonaro encontra-se a recuperar de uma cirurgia a uma hérnia.