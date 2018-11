Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eleições nos EUA são veredito às políticas de Donald Trump

Conquista democrata da Câmara dos Representantes pode bloquear agenda do presidente nos próximos dois anos.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Após uma campanha eleitoral tensa que mostrou que as divisões abertas pelas presidenciais de 2016 estão ainda bem presentes na sociedade americana, os EUA vão esta terça-feira às urnas em eleições intercalares para o Congresso, com a oposição democrata a apostar tudo no controlo da Câmara dos Representantes, que lhe permitirá bloquear a agenda do presidente Donald Trump até às próximas presidenciais, em 2020.



Inevitavelmente, as primeiras eleições após a estrondosa chegada de Trump à Casa Branca, há dois anos, são vistas como um referendo às políticas do presidente, que muito contribuíram para o atual clima de divisão e hostilidade na política americana.



Clima esse que ficou bem patente nesta reta final da campanha, com anúncios racistas pagos por grupos supremacistas brancos contra candidatos afro-americanos ou defensores do acolhimento de imigrantes.



A imigração foi, de resto, o tema central da campanha, com o presidente Trump a apontar constantemente a caravana de imigrantes latino-americanos que está a caminho dos EUA como prova de uma ‘invasão’ e a acusar os democratas de quererem "acabar com as fronteiras".



Já o ex-presidente Barack Obama, que voltou à estrada nas últimas semanas para fazer campanha pelos candidatos democratas, sublinhou as diferenças com o antigo rival ao apelar aos americanos para "não sucumbirem à hostilidade e ao divisionismo", dizendo que está na altura de "acabar com a retórica da raiva e do medo".



As sondagens indicam que os democratas, atualmente em minoria nas duas câmaras do Congresso, têm reais possibilidades de conquistar a maioria na Câmara dos Representantes, a qual lhes permitirá opor-se com maior eficácia às políticas de Trump, bem como, potencialmente, abrir investigações às decisões mais controversas do presidente.



SAIBA MAIS

435

é o número de lugares que estão em disputa na Câmara dos Representantes nestas eleições intercalares (ou seja, todos). Já no Senado estão em jogo 35 dos 100 lugares. Os eleitores vão ainda escolher 36 dos 50 governadores estaduais.



23 para maioria democrata

Os democratas precisam de conquistar 23 lugares para alcançarem a maioria na Câmara dos Representantes, isto partindo do princípio que não perdem nenhum dos 195 lugares que atualmente detêm. Sondagens dizem que é possível.