Elon Musk de fora da direção da rede social Twitter

O fundador da Tesla, Elon Musk, não vai juntar-se ao conselho de administração do Twitter, depois de ter adquirido 9,2% da rede social, tornando-se no maior acionista da empresa.

O presidente do conselho de administração do Twitter, Parag Agrawal, que tinha adiantado na terça-feira que Musk ia juntar-se à direção do Twitter, fez o anúncio numa publicação no domingo à noite.

"A nomeação de Elon para a direção devia ser oficialmente efetiva a 09 de abril, mas Elon partilhou nessa mesma manhã que já não se juntará à direção", escreveu Agrawal na rede social.