O dono da Tesla, Elon Musk, vai juntar-se ao Conselho de Administração do Twitter, de acordo com um documento divulgado pela empresa esta terça-feira, um dia depois do empresário ter-se tornado o maior acionista da empresa, ao comprar 9,2% das ações da mesma.



A notícia fez com que as ações do Twitter disparassem mais de 20%.