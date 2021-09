Elon Musk torna-se na pessoa mais rica de sempre

Elon Musk acaba de se tornar o homem mais rico de sempre. A fortuna do CEO da Tesla engordou em 4,13 mil milhões de dólares na terça-feira, fruto da valorização das ações da fabricante de automóveis elétricos, e tem a sua riqueza avaliada agora em 213 mil milhões de dólares, segundo o índice de multimilionários da Bloomberg.Musk suplantou o anterior recorde, que pertencia ao seu "arqui-inimigo" Jeff Bezos, fundador da Amazon, quando em julho deste ano somava 211 mil milhões de dólares de fortuna pessoal.Na lista de multimilionários, Elon Musk tem uma vantagem de 16 mil milhões de dólares sobre Bezos. A fechar o pódio surge o francês Bernard Arnault, dono do império de luxo da Louis Vuitton, com "apenas" 160 mil milhões de dólares.