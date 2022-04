Elon Musk diz não ter casa própria e vive em casa de amigos

Elon Musk, dono da Tesla e da Space X, é considerado o homem mais rico do mundo, mas diz que não tem casa própria. Depois de oferecer 38 mil milhões de euros pela redes social Twitter, o empresário admite que vive em casas de amigos.

"Eu nem possuo uma casa agora, estou literalmente a viver em casa de amigos", afirmou Elon Musk no canal do TED, no YouTube, ao responder a uma pergunta sobre a disparidade da riqueza nos Estados Unidos da América.

O bilionário afirmou ainda que não gasta muito dinheiro em bens pessoais e é por essa razão que não tem uma casa.