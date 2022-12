Elon Musk perdeu por momentos o título de homem mais rico do mundo

o francês Bernard Arnault, presidente-executivo do grupo de luxo LVMH que inclui várias marcas como a Louis Vuitton. De acordo com a lista de multimilionários revelada pela revista Forbes no início da semana, Musk perdeu o primeiro lugar num momento em que se registaram novas quedas no valor das ações da Tesla, a empresa de carros elétricos da qual é o maior acionista.

quando ultrapassou Jeff Bezos, da empresa de tecnologia, Amazon, adianta a Sky News.

O novo dono do Twitter e diretor executivo da Tesla e da Space X, Elon Musk, perdeu por momentos o posto de homem mais rico do mundo.A perda do primeiro lugar aconteceu paraElon Musk ocupava desde janeiro de 2021 o primeiro lugar da lista dos mais ricos do mundo,