Emergência em Ottawa para repor ordem pública

O presidente da Câmara de Ottawa, capital do Canadá, declarou estado de emergência para tentar travar o caos desencadeado por 11 dias de protestos de camionistas contra as restrições impostas para controlar a Covid-19. Jim Watson explicou a medida alegando que a cidade está “completamente fora de controlo”









A já chamada ‘Caravana da Liberdade’ começou no final de janeiro depois de entrar em vigor uma medida que obriga os camionistas provenientes dos EUA a estarem vacinados. Mas com o tempo o protesto alargou-se a todas as restrições por causa da pandemia.

Este facto atraiu ativistas antivacinação dos EUA e conquistou o apoio de políticos como o governador da Florida, Ron DeSantis, e até de Donald Trump, que aproveitou para insultar o PM canadiano, chamando a Justin Trudeau “um lunático de extrema-esquerda”, que “destruiu o Canadá com medidas obrigatórias contra a Covid totalmente loucas”.





O apoio chegado dos EUA tem sido crucial para manter vivo o protesto. Segundo a polícia, o país vizinho enviou muitos meios de apoio. Além de víveres, terão chegado dos EUA saunas portáteis, uma cozinha comunitária e até castelos insufláveis para entreter as crianças.





As medidas mais duras em Ottawa foram adotas depois de, no fim de semana, o protesto ter alastrado a outras cidades, como Toronto, Edmonton, Halifax e Vancouver.





Após dias de passividade, a polícia começou a atuar com mais dureza contra os camionistas que bloqueiam ruas e incomodam os moradores, mas faltam poderes legais. Daí que ontem tenha sido levado a tribunal um pedido de providência cautelar para calar as buzinas dos camionistas. As autoridades alertaram ainda que quem ajudar os manifestantes, seja de que maneira for, poderá ser detido. “Os manifestantes exibiram durante a última noite uma conduta extremamente desordeira e ilegal, que colocou em risco a segurança pública e causou um incómodo inaceitável aos residentes de Ottawa”, lia-se no site da polícia.





Apesar do aumento da pressão, os manifestantes garantem que não porão fim ao protesto até que sejam levantadas todas as medidas obrigatórias de combate à Covid-19.