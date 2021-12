Emirados Árabes Unidos levantam a censura em filmes para maiores de 21 anos nos cinemas

Os filmes exibidos nos cinemas dos Emirados Árabes Unidos vão deixar de ser censurados, segundo as autoridades, que anunciaram a criação de uma nova categoria de filmes proibidos para menores de 21 anos.

Filmes com classificação maior de 21 anos "serão exibidos na sua versão internacional", com estrito controlo do cumprimento dos limites de idade, disse o Media Regulatory Bureau na sua conta no Twitter.

A censura é uma prática amplamente difundida no mundo árabe, especialmente na conservadora região do Golfo. Filmes que incluem cenas consideradas capazes de minar os costumes locais são frequentemente cortados durante a edição, ou mesmo proibidos.