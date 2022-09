Empresário português raptado por seis homens armados na Venezuela

Um empresário português, de 55 anos, foi sequestrado por um comando de seis homens, com fardamento militar e armados, quando estava num dos estabelecimentos comerciais de que é dono em Puerto Cabello, Venezuela.O crime ocorreu no sábado e António Macedo, a vítima, conhecido como ‘Jovito’, foi colocado numa carrinha. Segundo a imprensa local, o sequestro estaria planeado, já que os raptores abandonaram o veículo numa zona de praias, entrando numa lancha.A embarcação foi direcionada para uma zona de ilhéus. Este domingo ainda era desconhecido o paradeiro do empresário.