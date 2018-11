Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrada primeira caixa negra do avião que caiu na Indonésia

Caixa encontrada contém os dados de voo mas para apurar o que se passou falta a segunda, com a gravação das comunicações.

08:33

As equipas de buscas indonésias recuperaram esta quinta-feira uma das caixas negras do Boeing da Lion Air que na segunda-feira se despenhou no Mar de Java com 189 pessoas a bordo.



A descoberta surge no dia em que novas informações dão conta de que o avião acidentado tinha sofrido uma falha técnica no dia anterior à tragédia, tendo o piloto pedido para regressar ao aeroporto de Bali minutos após a descolagem.



A caixa negra encontrada contém os dados de voo e será analisada desde já, para verificar se há registo de falhas técnicas. Mas a investigação só será conclusiva quando for achada a segunda caixa, na qual estão gravados as comunicações do avião com a torre de controlo e as conversas na cabina.



Essa caixa poderá confirmar se, de facto, o piloto que no domingo pediu para regressar logo após a descolagem de Bali pediu também na segunda-feira para voltar para trás, cerca de 13 minutos após a descolagem do aeroporto de Samatra.



No domingo a falha foi superada, mas no voo de segunda-feira o piloto não teve igual sorte e o Boeing 737 da Lion Air despenhou-se.



O pedido de socorro de domingo foi confirmado, sob anonimato, por um piloto de outro avião que se aproximava de Bali. Diz essa testemunha que o piloto do avião da Lion Air pediu para regressar cinco minutos após a descolagem.