Encontrada caixa negra que regista o áudio da cabine do avião que caiu na Indonésia

Queda do avião em outubro provocou a morte a 189 pessoas.

Por Lusa | 04:29

As autoridades indonésias anunciaram esta segunda-feira que localizaram a caixa negra que registra que regista o áudio da cabine do avião da Lion Air, que caiu na Indonésia em outubro, matando 189 pessoas.

"Recebemos a confirmação esta manhã do presidente do Comité Nacional de Segurança nos Transportes", disse o vice-ministro do Mar, Ridwan Djamaluddin, aos jornalistas.

Restos humanos também foram descobertos no mesmo local onde as equipas de investigação encontraram o equipamento que regista o áudio na cabine, acrescentou Djamaluddin.