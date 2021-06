Enfermeira aconselha banhos de lixívia a bebés com eczema. Saiba porquê

Foi através de uma publicação do Instagram que Nikki deu a conhecer a eficácia dos banhos de lixívia em bebés com eczema, a conselho da enfermeira.



A mulher contou que devido ao eczema, o filho sofre crises frequentes que deixam a pele vermelha, seca e com irritação e partilhou, de seguida, os conselhos da enfermeira sobre os "banhos de lixívia".







Mas porque será que a lixívia é eficaz? A enfermeira explica, dizendo que o produto "ajuda a matar as bactérias que fazem com que o eczema fique infetado e reduz a gravidade" das crises da doença de pele. "Vamos pôr as coisas nestes termos, a quantidade de lixívia que estamos a falar é mínima, é menos do que a quantidade posta na água de uma piscina", adianta.



Ainda assim, a enfermeira alerta que antes do começo desta prática deve sempre consultar-se um médico, acrescentando que apenas deve ser diluida na água lixivia pura, sem qualquer fragrância.



A profisisonal de saúde explica ainda passo a passo como é que o produto deve ser utilizado no banho.

Muitos foram os comentários que se seguiram e apesar do testemunho da enfermeira, muitos pais criticaram a prática. Já outros, contaram as suas experiências com o produto, assim como o bom resultado.



"Banhos de lixívia ajudaram tanto o eczema dos meus pequenos! Foi-nos recomendado, eu estava tão cética no início...", pode ler-se um dos comentários da publicação.