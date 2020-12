Enfermeira portuguesa entre as primeiras vacinadas contra a Covid-19 no Luxemburgo

Kevin Nazzaro, e





Uma enfermeira portuguesa foi uma das duas primeiras vacinadas contra a Covid-19 no Luxemburgo na passada segunda-feira, 28 de dezembro. A informação foi avançada na página de Facebook do próprio hospital onde trabalha a profissional de saúde."É uma honra ser das primeiras vacinadas contra o vírus Sars-CoV-2", confessou a portuguesa.Catarina Fernandes é enfermeira-chefe do Serviço Nacional de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar do Luxemburgo.Tambémnfermeiro do Serviço Nacional de Doenças Infecciosas, foi vacinado ao mesmo tempo que Catarina Fernandes.