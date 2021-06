Engenheiro deu alerta há 3 anos sobre danos em prédio que ruiu em Miami

Após mais uma noite de buscas infrutíferas por sobreviventes nas ruínas do prédio de 12 andares que ruiu em Miami, começa a ganhar peso a procura de explicações para a tragédia. De acordo com o ‘New York Times’, um engenheiro alertou há já três anos para “danos estruturais” graves que punham em causa a segurança do edifício.









De acordo com o relatório de vistoria de 2018, o prédio tinha mesmo “um erro importante” no desenho original que poderia explicar os danos visíveis na altura “em rachas abundantes” na zona sob a piscina e no parque de estacionamento subterrâneo.





Leia também Quem são as vítimas do trágico desabamento de um prédio de luxo em Miami “As falhas do isolamento para a água estão a causar danos estruturais importantes na placa de betão sob estas áreas”, refere o relatório assinado pelo consultor Frank Morabito.

Contudo, em nenhum momento o engenheiro deu a entender que houvesse risco iminente de colapso do prédio de 40 anos, em Surfside, a norte de Miami Beach.





Por ironia do destino, estava agendado para este ano o início de reparações na estrutura e começaria muito em breve o processo de recertificação atualmente exigido a edifícios com 40 anos situados em zonas próximas do mar.





Recorde-se que há quatro mortos confirmados e 159 pessoas por localizar. O governador da Florida, Ron DeSantis, promete investigação exaustiva às causas da tragédia “pois todas as pessoas afetadas de forma direta querem uma resposta”.