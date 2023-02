Equipa da ANEPC chega à Turquia para missão humanitária

Antáquia, na Região de Hatay e vão efetuar trabalhos de busca, resgate e apoio às populações afetadas.

Os elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), enviados para a missão humanitária na Turquia após os abalos sísmicos, já chegaram ao país. Estão na localidade deNuma publicação partilhada no Facebook, pode ler-se que: "Os operacionais da equipa portuguesa já estão no teatro de operações, a efetuar trabalhos de busca, resgate e apoio às populações afetadas".A equipa portuguesa foi enviada na sequência dos terramotos sentidos esta segunda-feira no sul da Turquia e no norte da Síria. No total, nos países, o último balanço já aponta para mais de 20 mil mortos e dezenas de milhares de feridos vítimas dos tremores de terra.A par da ANEPC, Portugal comprometeu-se ainda a enviar operacionais da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e efetivos de Emergência Médica, que integra ajuda humanitária da União Europeia.