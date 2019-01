Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipas trabalham em contra-relógio para encontra Julen no poço

Plano de túnel horizontal falhou. Menino está preso há quase quatro dias no buraco.

10:50

As autoridades que procuram Julen, o menino que caiu num poço em Málaga, definiram um limite máximo desde a noite de terça-feira para o encontrar: 48 horas.



Esta noite cumpriram-se as primeiras 24 horas e ainda não há sinais de Julen. Apenas um pedaço de cabelo que foi encontrado esta quarta-feira.



O poço tem mais de 70 metros de profundidade. As equipas trabalham em contra-relógio e ainda há esperança que esteja vivo.



As autoridades revelaram que estavam focadas no túnel horizontal mas que encontraram um problema: rochas. Portanto, a estratégia mudou e agora focam-se num túnel vertical ou paralelo ao poço onde está Julen.