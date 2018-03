Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ERC insatisfeita com escolha de Sànchez

Puigdemont desistiu da presidência mas não deu lugar ao líder da ERC, Oriol Junqueras.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

A saída do ex-presidente catalão Carles Puigdemont da corrida à recandidatura não pôs de acordo os aliados separatistas. A ERC não gostou que Puigdemont propusesse para o seu lugar Jordi Sànchez, Nº 2 do Juntos pela Catalunha (JxCat), pois a alternativa lógica seria o ex-vice-presidente Oriol Junqueras.



A ERC não se demarcou taxativamente, mas frisou que Sànchez "é a escolha do JxCat" e lembra que avançar o seu nome é fugir à ideia da "restituição do governo legítimo" demitido pela aplicação do artigo 155 por Madrid. Ou seja, se o presidente decidiu afastar-se quem deveria substituí-lo era o nº 2 do antigo governo, ou seja, Oriol Junqueras, que atualmente está detido, tal como Sànchez, por delitos relacionados com o referendo ilegal de 1 de outubro de 2017.



Puigdemont respondeu à ERC dizendo que Junqueras só seria a escolha lógica se o JxCat e a ERC estivessem unidos, como no anterior parlamento. "Agora há dois grupos parlamentares e não um", frisou.



Apesar destes diferendos, os separatistas afirmam-se empenhados em conseguir um acordo, mas o governo espanhol mantém a ameaça de impedir a investidura de um presidente que não consiga tomar posse presencialmente.



Madrid investiga fundos em Bruxelas

O governo espanhol está a investigar como é paga a estadia de Carles Puigdemont em Bruxelas, para avaliar se há desvio de fundos públicos para esse efeito. O porta-voz do governo, Íñigo Méndez de Vigo, frisou ainda que o executivo não admite estruturas "de poder paralelas" em Bruxelas, pois as estruturas de poder da Catalunha "são somente as que estabelecem a Constituição e o Estatuto de Autonomia". Não haverá, por isso "um euro do erário público" a financiar Puigdemont.