Erdogan ameaça abrir portões a refugiados

O presidente turco Tayyip Erdogan ameaçou esta quinta-feira "abrir os portões" e enviar 3,6 milhões de refugiados para a Europa se os países europeus continuarem a criticar a ofensiva militar lançada esta semana pela Turquia no nordeste da Síria.

"União Europeia, é melhor controlarem-se. Se tentarem descrever esta operação como uma ocupação, vamos abrir os portões e enviar-vos 3,6 milhões de refugiados", ameaçou Erdogan num discurso perante dirigentes do seu partido em Ancara. Erdogan referia-se aos refugiados sírios que a Turquia acolheu no âmbito do acordo migratório de 2016 com a União Europeia, que já foi várias vezes denunciado por Ancara por alegado incumprimento das contrapartidas financeiras prometidas pelos 27.

Erdogan garantiu que as tropas turcas não avançarão mais de trinta quilómetros em território sírio, distância que a Turquia considera essencial para garantir a criação de uma "zona de segurança" contra os ataques terroristas dos curdos e do Daesh. O chefe de Estado turco frisou ainda que um dos objetivos da atual ofensiva militar é criar condições para usar essa faixa de território para realojar cerca de um milhão de refugiados sírios.

Entretanto, as forças curdas avisaram esta quinta-feira que milhares de jihadistas do Daesh detidos nas suas prisões poderão fugir porque o número de guardas terá de ser reduzido para enviar mais homens para a frente de batalha.