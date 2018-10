Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erdogan garante que Khashoggi foi morto no consulado saudita

Quinze pessoas estiveram envolvidas no homicídio, que foi planeado com antecedência. Trata-se de um "assassinato atroz".

10:42

O presidente turco Recep Erdogan realizou um discurso acerca da morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi, no Parlamento da Turquia. No dia 2 de Outubro, Khashoggi entrou no consulado saudita em Istambul e nunca mais saiu de lá. Segundo Erdogan, 15 pessoas estiveram envolvidas no homicídio de Khashoggi.



As provas sugerem que Khashoggi foi vítima de um "homicídio atroz" e que se trata de uma atrocidade que não pode ser escondida.



Erdogan deu as condolências à família do jornalista e afirmou que a equipa "que planeou e executou o homicídio" foi avisada da sua visita ao consulado no dia anterior. O jornalista e colunista do Washington Post ia tratar de um documento relacionado com o seu casamento, que ocorreria a 3 de Outubro.



Duas equipas estiveram envolvidas na morte de Khashoggi, contou Erdogan. Uma das equipas tinha nove pessoas, entre elas, generais.



Quando avisou as autoridades, a sua noiva contou que ele estava a ser detido contra a sua vontade. Um dia antes da morte de Khashoggi, três sauditas estiveram numa floresta - recorde-se que as autoridades turcas já procuraram o corpo do saudita numa floresta nos arredores de Istambul.



As autoridades turcas estão a ponderar que acções diplomáticas serão tomadas devido à morte do jornalista. As imagens de videovigilância revelam que ele nunca deixou o consulado, e Erdogan confirma que foi usado um "duplo" de Khashoggi. No início, as autoridades sauditas negaram que ele tivesse desaparecido no consulado.



A Turquia e a Arábia Saudita criaram uma equipa para analisar a morte do jornalista saudita. Para Erdogan, é importante que os sauditas tenham admitido o homicídio de Khashoggi, porque os envolvidos terão que enfrentar a Justiça.



Segundo o presidente turco, o consulado fica em território da Turquia e a Convenção de Genebra não pode servir como um escudo de imunidade diplomática.