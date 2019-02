Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escolas francesas vão acabar com a utilização das palavras "pai" e "mãe"

Objetivo é impedir que os casais do mesmo sexo se sintam ofendidos. Legislação já foi aprovada.

17:14

O governo francês quer acabar com a utilização das palavras "pai" e "mãe" em todas as escolas do país.



O objetivo é impedir que os casais do mesmo sexo se sintam ofendidos com a utilização dos termos "pai" e "mãe" nos formulários das escolas.



"Responsável 1" e "Responsável 2" são os novos termos a que pais e alunos se terão de habituar.



A legislação foi aprovada no início desta semana, segundo o jornal Liberation.



"Alteração visa enraizar a diversidade da família das crianças", diz Valérie Petit, deputada do partido REM, o mesmo de Macron.