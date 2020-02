Escultura de casal homossexual com um filho queimada em festival na Croácia gera revolta

durante os festejos de Carnaval na cidade de Imotski.



Uma escultura de um casal homossexual com um filho foi incendiada em frente aos participantes de um festival na Croácia ao som de música fúnebre.O incidente gerou uma onda de revolta à qual se juntou Zoran Milanovic, o presidente croata, que descreveu a situação como um "ato desumano e totalmente inaceitável" tendo ainda exigido um pedido de desculpa aos organizadores do evento.O festival teve lugar no passado fim de semana

"O evento foi visto por muitas crianças que puderam testemunhar a disseminação do ódio e a incitação à violência", disse Milanovic em comunicado.



Ao comunicado do chefe de estado seguiu-se a condenação por parte do governo que se opôs a "qualquer forma de discurso ou agressão de ódio", segundo cita o jornal croata Hina.



O incidente no domingo aconteceu após a recente decisão do tribunal superior da Croácia sobre contra a discriminação de casais do mesmo sexo que têm filhos adotivos.