Esmagados até à morte, desidratados e aterrorizados: Afegãos lutam pela sobrevivência no aeroporto de Cabul

Pelo menos três pessoas esmagadas até à morte, dezenas de afegãos desidratados, corpos a serem levados tapados por lençóis brancos e o terror na cara de quem tenta escapar às mãos dos talibãs.O aeroporto de Cabul continua a ser invadido por centenas de afegãos e também norte-americanos que lutam para fugir do país pela sobrevivência. As imagens que nos chegam todos os dias são de desespero e terror e a situação está longe de ficar mais calma.A embaixada dos Estados Unidos no Afeganistão já alertou os norte-americanos em Cabul a evitar viajar para o aeroporto por "potenciais ameaças de segurança", avança este sábado um correspondente da Sky News.De acordo com o jornal Al Jazeera, possíveis ameaças do estado islâmico contra norte-americanos no Afeganistão poderá estar a forçar as forças militares dos EUA a ponderar novas formas de retirada de pessoas no aeroporto de Cabul.Milhares de pessoas esperam para chegar ao aeroporto e serem retirados do país. Os soldados britânicos não têm mãos a medir e vêem-se a tentar salvar vidas no meio do caos, como relata a Sky News."Os soldados começaram a gritar por médicos e macas enquanto pessoas inconscientes eram carregadas para ãs traseiras. Os médicos verificaram os sinais vitais e cobriram os corpos com lençóis brancos", descreve o correspondente da Sky News no local."Não importa para onde se olha, é o mesmo desespero: soldados americanos, soldados britânicos, soldados espanhóis, soldados alemães, soldados poloneses, a tirarem crianças, famílias inteiras da multidão" que é retida para verificação de documentos.À agência Reuters, um representante dos talibãs descarta responsabilidades e diz não ser culpa dos talibãs o caos que se vive no aeroporto da capital afegã. "O ocidente podia ter um plano melhor de evacuação", disse.