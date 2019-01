Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furo vertical começa a ser feito e autoridades falam em 35 horas para chegar a Julen

Menino está desde domingo dentro de poço, em Málaga.

As equipas de resgate que trabalham na serra de Totalán, em Málaga, para resgatar o menino que caiu no poço há seis dias, começaram hoje a fazer o furto vertical. Segundo o jornal Sur, as autoridades referem que no mínimo conseguem salvar Julen em 35 horas.



O porta-voz das operações, Garcia Vidal, informou que uma perfuradora vai iniciar o furo a partir da plataforma que esteve a ser feita até ao dia de hoje. Este buraco terá cerca de 60 metros de profundidade e estará a ser feito paralelamente ao poço onde está o menor.



Quando se atingir os 71 metros - onde as equipas acreditam que esteja Julen - os mineiros das Astúrias irão começar o túnel horizontal que é feito com martelos pneumáticos, picaretas e outras ferramentas de mão.



Os especialistas acreditam que Julen está numa bolsa de ar por baixo de um "tampão" de terra. O homem que construiu o poço revelou que tem cerca de 110 metros, o que deixa algum receio nas estratégias que estão a ser executadas. Caso o menino não esteja até aos 80 metros de profundidade, terão de ser repensados todos os planos.



Recorde-se que Julen caiu no poço no passado domingo, por volta das 14h00, quando brincava junto ao local onde a família se juntou para comer uma paelha.



As autoridades e equipas de resgate têm esperança e acreditam que o menino pode ainda estar vivo.