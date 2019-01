Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O rosto de Julen, o menino que está há cinco dias dentro de um poço em Málaga

Criança de dois anos está dentro do buraco desde domingo.

15:26

Julen é conhecido por ser um menino apaixonado pelo seu triciclo e por jogar à bola. Com apenas dois anos, o pequeno caiu num poço com mais de 100 metros enquanto passava um dia no campo com a família e amigos, em Totalán, Málaga.



"Apaixonado pelo triciclo e muito ativo": é assim que os vizinhos caracterizam a criança de quem falam com carinho. Viam-no brincar entre as casas do local onde vivem.



Um familiar de Julen conta que todos adoram o menino, desde a família aos vizinhos. Refere que este sentimento se notou mais desde que o irmão Oliver morreu de um enfarte, quando ia comer um gelado com a família. "Já perdeu um, este tem de sair [do poço]", afirma.



O quarto de brincar de Julen, quando não estava no berçário, era a rua onde jogava à bola e brincava com o triciclo. As vizinhas garantem ao El Español não ter vontade de fazer as lidas da casa por estarem preocupadas com o menor.



O pai do menino, José Rocío, é feirante mas agora está desempregado. A mãe, Victoria María García, mais conhecida por Vicky, trabalha numa cadeia de hamburguerias.



Junto à casa da família está a bola de futebol e o triciclo, com pedais verdes. Dentro do poço estará Julen, há cinco dias.