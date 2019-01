Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais perto de Julen. Terminado túnel que permite resgate de menino

Criação de um poço lateral para chegar à criança vai ter início às 12 horas desta terça-feira, em Espanha.

21:01

A fase decisiva do resgate ao menino de dois anos, Julen, preso num poço em Málaga, Espanha, há mais de uma semana, começou esta segunda-feira à noite, depois de concluídos os trabalhos para a criação de mais um túnel vertical, faltando apenas três metros para chegar à criança.



"Posteriormente vamos recuar e vai ser agora efetuado um túnel horizonal. Esperamos que amanhã às 12 horas há condições para dar início ao túnel lateral, de cerca de quatro ou cinco metros, até chegarmos à criança", disse o responsável da operação de resgate, em Málaga.



Segundo avança o site El Español, foram necessárias 54 horas e não as esperadas 15 horas, devido a vários metros de rocha que colidiram com o túnel já construído.



"Os trabalhos dos mineiros é incerto e não se sabe o que vai acontecer. Temos de ter muito cuidado", esclareceu.