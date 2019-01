Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Resistência da rocha dificulta escavação para resgatar Julen

Mineiros asturianos deverão levar 20 horas a escavar à mão túnel lateral de quatro metros.

Por Rafael Duarte e R.R. | 01:30

As equipas de resgate esperam terminar às primeiras horas da manhã desta segunda-feira a escavação do túnel vertical paralelo ao furo artesiano onde caiu o pequeno Julen, nos arredores de Málaga, no passado domingo. Só depois os mineiros asturianos especializados em resgates subterrâneos poderão iniciar a lenta e arriscada escavação, à mão, de um túnel horizontal que, esperam, os levará ao local onde acreditam que estará a criança.



"A velocidade de perfuração está dependente ao tipo de materiais que encontrarmos. A unidade geológica onde nos encontramos é complicada. Passamos de materiais duros a outros mais duros", admitiu este domingo o coordenador da operação de resgate, Ángel García Vidal.



A estimativa inicial de 15 horas para escavar o túnel vertical de 60 metros foi largamente ultrapassada e este domingo ao final da tarde a broca estava ainda nos 45 metros. Depois, como explicou García Vidal, é preciso "encamisar" as paredes do túnel para evitar desmoronamentos, processo que deverá levar entre cinco a seis horas.



Só depois os mineiros asturianos poderão descer até ao fundo do túnel a bordo de uma cápsula metálica expressamente construída para o efeito. Começará então a delicada tarefa de escavar o túnel horizontal até ao local onde se acredita que esteja o pequeno Julen, um processo que poderá demorar até 20 horas.



Apesar de já ter passado mais de uma semana, as autoridades ainda mantêm a esperança de encontrar a criança com vida e, se por um lado, o terreno rochoso tem dificultado os trabalhos, por outro, "é mais seguro para os mineiros e para o próprio Julen" por ser menos suscetível a desmoronamentos, explicou um membro da equipa de resgate.