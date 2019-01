Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José e Victoria, a história de amor e tragédia dos pais do menino que caiu num poço em Málaga

Vizinhos contam que o casal namora desde criança e que já perderam um filho de apenas três anos.

12:19

José e Victoria estão há cinco dias junto ao poço onde o pequeno Julen caiu no passado domingo. O casal conheceu-se num bairro de pescadores em Málaga, junto à praia. "Aqui é como se fossemos todos da família. As crianças andam de casa em casa para visitar os amigos.", conta uma vizinha ao El Español.



Os pais de Julen viviam a pouco mais de 150 metros um do outro. Brincavam juntos na rua e no dia 11 de setembro de 2001, a data que marcou o mundo pelo atentado das Torres Gémeas, começaram a namorar. Tinham 11 anos. Agora com 29 anos, José é feirante e Vicky trabalha numa hamburgueria.



A avó de Julen vive em frente à casa do menino. No bairro todos referem que Vicky e José viveram um dos piores dias das suas vidas a 23 de abril de 2017. O filho mais velho do casal, Óliver, teve morte súbita quando passeava na praia. Tinha três anos e Julen era um bebé recém-nascido.



No passado domingo, o casal aceitou juntar-se com os primos que tinham comprado uma terra e convidado a família para comer paelha. Foi aí que Julen caiu no poço e que começou mais um pesadelo para José e Vicky.