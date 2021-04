Espanha atribui parte dos fundos de recuperação à mobilidade elétrica "sustentável, ligada e segura"

O Governo espanhol vai aplicar nos próximos três anos 13.200 milhões de euros, parte significativa dos fundos para a recuperação que vai receber da Europa, na promoção da mobilidade elétrica "sustentável, ligada e segura", avançou esta terça-feira o executivo.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, apresentou em conferência de imprensa os grandes investimentos que pensa realizar nos próximos anos com a ajuda europeia, cerca de 140.000 milhões de euros em transferências e créditos até 2026.

O Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência é articulado através de 212 medidas, das quais 110 são investimentos e 102 são reformas.

O projeto inclui "o maior impulso ao investimento público alguma vez feito em Espanha": nos primeiros três anos, no período 2021-2023, serão mobilizados 70.000 milhões de euros, o que terá um "impacto imediato" na economia e no emprego.

O maior dos investimentos em termos de importância, segundo Pedro Sánchez, será centrado na mobilidade elétrica, que absorverá 18,85% dos 70.000 milhões de euros que Espanha espera receber até 2023.

Com esses 13,200 milhões será promovida a eletrificação das vias públicas a pensar nos veículos elétricos, que irão contar com mais pontos de recarga, acrescentou o chefe do Governo.

O segundo grande projeto prevê investir 6,820 milhões de euros na reabilitação e regeneração urbana de 2021 até 2023.

Os investimentos serão aplicados na instalação de painéis solares e várias obras de reabilitação para melhorar a eficiência energética dos edifícios, disse Sánchez, que deu "prioridade máxima" a esta alavanca para a recuperação económica e para a criação de emprego.

A modernização das administrações públicas vai realizar-se com a aplicação de 4.315 milhões de euros, o que inclui a digitalização ou o reforço da avaliação das políticas públicas, bem como a redução da precariedade, tendo o primeiro-ministro considerado que haverá "uma verdadeira revolução" na relação entre os cidadãos e a administração pública.

O plano de digitalização para as pequenas e médias empresas terá 4.060 milhões de euros e a implementação da tecnologia de telecomunicação 5G terá 4.000 milhões e chegará a "todos os cantos do nosso país".

O plano de recuperação espanhol será em seguida enviado para Bruxelas para ser analisado pelas autoridades europeias.

Para ajudar a reparar os danos económicos e sociais causados pela pandemia de coronavírus, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e os dirigentes da UE chegaram a acordo sobre um plano de recuperação geral que irá conduzir à saída da crise e lançar as bases para uma Europa "moderna e mais sustentável".

Trata-se do maior pacote de medidas de estímulo alguma vez financiado pelo orçamento da União Europeia que prevê um total de 1,8 biliões de euros para ajudar a reconstruir a Europa pós-Covid-19, a ser distribuído pelos Estados-membros.

