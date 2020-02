Espanha vai ter comboio low cost de alta velocidade com viagens a cinco euros

Avlo: o comboio low cost de alta velocidade que promete ligar várias cidades espanholas a um preço de saldo. Esta novidade tem estreia marcada já para o próximo dia 6 de abril, durante a altura da Páscoa. Esta semana, a espanhola Renfe colocou 10 mil bilhetes a cinco euros, disponíveis até dia 5 de fevereiro, caso não esgotem primeiro.Assim, vai ser possível fazer a ligação direta entre Madrid e Barcelona por preços bastante apelativos e mais baratos do que as opções tradicionais, em apenas duas horas e meia. Estão previstas três viagens por dia para este percurso, e a partir de maio, estima-se que aumentem.A primeira unidade do Avlo está a ser produzida nas oficinas de Valadolid, avança o jornal La Vanguardia. As composições terão capacidade para transportar 438 passageiros por comboio, sendo que o objetivo é que no final do ano possam albergar 581 pessoas.Tal como as companhias aéreas low cost, o bilhete do comboio Avlo inclui apenas uma mala de cabina + mala de mão ou mochila. Caso o cliente quiser usufruir de "serviços adicionais", então terá de os pagar, tais como o wif, malas extra, comida ou bebida.