Especialista avança melhor local para fazer sexo dentro de casa

Um estudo realizado por Shahzadi Harper, um especialista em menopausa e libido, avança qual é o melhor local para fazer sexo, de acordo com informação do jornal The Mirror.

O médico garante que os casais se esforçam pouco para manter a relação intima saudável e raramente inovam no que toca a posições e lugares onde podem fazer sexo.

O especialista afirma que o quarto é o lugar mais comum e utilizado mas, na verdade, o melhor local para fazer sexo é na cozinha, garantindo que, apesar do cenário poder não parecer ser o mais higiénico, é o melhor para queimar calorias.

"A cozinha é o melhor sitio para se fazer sexo. Uma mesa/ bancada de cozinha podem ser muito úteis", avançou Harper.

São diversas as pesquisas feitas nos últimos anos sobre a quantidade de calorias que fazer sexo pode queimar e há mesmo quem compare a atividade sexual ao exercício físico.

"Há quem defenda a ideia de que uma sessão de sexo de 30 minutos pode queimar até 150 calorias, o equivalente a 15 minutos de jogging. Algumas posições sexuais são melhores que outras e é interessante variar porque é uma forma divertida de tonificar diferentes grupos musculares", garante o especialista para reforçar a ideia de que a cozinha é o local ideal.