Especialista diz que Portugal precisa de um "milagre" para fugir à 'lista negra' do Reino Unido

Paul Charles, CEO da The PC Agency, uma empresa de consultoria de viagens, diz que os turistas britânicos oriundos de Portugal podem vir a ser novamente obrigados a fazer quarentena quando regressarem de terras lusas, devido ao aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias.

De acordo com dados da agência de consultoria de viagens, Portugal registou uma média de 19.4 casos positivos de coronavírus por cada 100.000 habitantes nos últimos sete dias. O Reino Unido já fez saber que os países que registarem mais de 20 casos por cada 100.000 habitantes serão retirados do corredor aéreo.

"Os casos em Portugal aumentaram novamente, colocando-o à beira da zona vermelha para quarantena no sábado de manhã", tweetou Paul Charles.





Sunday update 1/2: #Portugal cases increase again, putting it on the brink of the red zone for #quarantine by Saturday morning. #Italy likely to be in amber soon as cases jump well above 1000/day but it should survive this week’s review. #coronavirus @ThePCAgency pic.twitter.com/LlLj0tGhlp