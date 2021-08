Estátua de Pedro Álvares Cabral incendiada e vandalizada no Rio de Janeiro durante protestos de movimento indígena

Um protesto no Rio de Janeiro, que decorreu durante a madrugada desta terça-feira terminou com a estátua do navegador português que descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, vandalizada e incendiada.

O ato de vandalismo terá sido levado a cabo pelo movimento Urucumirim, pelos direitos dos indígenas brasileiros, que também escreveu "Marco Temporal é genocídio. Projeto de Lei 490 não". Em causa está o projeto de lei identificado, que vai ser votado no Supremo Tribunal federal do Brasil e que pode resultar no retirar de terras aos índios brasileiros.

"O Brasil é tordo terra indígena" gritaram as dezenas de manifestantes que participaram no protesto.