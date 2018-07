Estrela de Trump no Passeio da Fama vandalizada com picareta

Presidente dos EUA recebeu-a em 2007 pelo reality show "O Aprendiz".

A estrela de Donald Trump no Passeio da Fama de Hollywood, nos Estados Unidos, foi vandalizada com uma picareta e as imagens do sucedido já correm nas redes sociais. O incidente ocorreu esta quarta-feira.

A polícia disse que testemunhas viram um homem a usar uma picareta que transportava na caixa de uma guitarra, propositadamente para destruir a estrela, avança a NBC Los Angeles.









As fotografias dos danos foram publicadas nas redes sociais por vários jornalistas.

Trump recebeu a estrela em 2007 devido ao reality show "O Aprendiz".

Não é a primeira vez que a estrela do presidente norte-americano é vandalizada. Já tinha, por exemplo, sido pintada com spray, em 2016.

Também um mês antes das eleições, um homem também tentou esmagar a estrela do norte-americano com uma marreta.