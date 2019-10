Estudo conclui que batatas fritas são mais saudáveis do que cozidas

Um estudo realizado pela Universidade de Granada, em Espanha, concluiu que comer vegetais fritos pode ser mais saudável e benéfico do que comê-los cozidos.

De acordo com os resultados oficiais da investigação, publicados na revista Food Chemistry, tal só acontece se os vegetais em causa forem fritos em azeite extravirgem.

Os vegetais, quando crus, são ricos em fenóis – compostos orgânicos. No âmbito desta nova investigação, os autores do estudo quiseram perceber se esses compostos antioxidantes eram eliminados aquando do processo de cozedura dos vegetais.

Para isso, os investigadores prepararam os alimentos de diversas formas e concluíram que o número de fenóis não se alterava muito quando as batatas ou outros vegetais eram cozidos. No entanto, quando esses mesmos ingredientes eram fritos em azeite extravirgem, a quantidade desses compostos orgânicos aumentava substancialmente.

Apesar de se saber que os alimentos fritos são menos saudáveis, de acordo com o estudo em causa, se esses forem fritos em azeite extravirgem, acabam por ser mais benéficos para a saúde, pois passam a ser compostos por uma maior quantidade de fenóis, com um potencial antioxidante elevado.

A mesma investigação comprovou ainda que as batatas fritas em azeite extravirgem ajudam mais do que se fossem cozidas na prevenção do cancro, diabetes e outras doenças degenerativas.