Estudo diz que homens com pénis mais pequeno são menos férteis

Investigadores avançam que dificuldades em conseguir ter filhos podem estar relacionadas com o comprimento do pénis.

12:45

Um grupo de investigadores da Universidade do Utah, nos Estados Unidos da América, concluiu que os homens que têm em média um pénis com cerca de 13,4 centímetros são mais férteis do que aqueles que têm 12,5 centímetros.

O estudo foi realizado numa clínica de fertilidade e foi testado em 815 voluntários. Segundo os investigadores, os homens com o órgão genital masculino com tamanho mais reduzido tendem a ter mais problemas reprodutivos que os restantes. O professor Austen Slade avança que estes dois aspectos - tamanho e fertilidade - podem estar relacionados e que a causa da infertilidade pode prender-se pelos níveis de hormonas sexuais presentes no organismo.

Dos 815 homens, 219 recorreram à clínica na tentativa de tratar problemas relacionados com a infertilidade, enquanto 596 foram assistidos por causas relacionadas com a impotência e/ou dores testiculares.

"Este é o primeiro estudo que faz uma associação direta entre o comprimento peniano e a fertilidade masculina. Um centímetro pode parecer irrelevante, mas é um valor significativo a nível estatístico", avançou Austen Slade, que dirigiu esta pesquisa, ao jornal Daily Mail.