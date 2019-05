Estudo garante que comer queijo aumenta a longevidade

Uma nova pesquisa feita pela Sociedade Europeia de Cardiologia concluiu que o consumo de laticínios, à exceção do leite, diminui o risco de acidentes cerebrovasculares, como AVC's.

Apesar de o queijo ser um alimento bastante calórico e pouco saudável quando ingerido regularmente, este parece ser benéfico para a longevidade do ser humano.

O estudo realizado durou seis anos e teve como amostra um total de 24474 adultos. No fim do estudo registou-se um total de 3520 mortes, sendo que 826 foram vítimas de cancro, 709 de paragem cardíaca e 228 por incidentes cerebrovasculares.

Os investigadores afirmaram ainda que o consumo de laticínios está relacionado com um menor risco de mortalidade e o consumo do queijo em específico foi associado a uma menor taxa de mortalidade.

A pesquisa adiantou que o consumo do leite tem um efeito completamente contrário ao do queijo, pois diminui as probabilidades de uma vida mais longa.