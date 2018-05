Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saiba como perder sete quilos numa semana

Sopa, fruta e verduras servem de base para dieta a implementar durante uma semana.

Por João Saramago | 01:30

Dietas baseadas no consumo de sopas e saladas são apontadas como a solução mais eficaz para perder peso. Devem, contudo, ser realizadas no espaço de uma semana, com pouco exercício físico.



A dietista Bárbara de Almeida Araújo lembra que a "dieta da sopa consiste em comer sopa ao almoço e jantar durante sete dias, podendo-se perder um quilo a cada dia". Sublinha, contudo, que esta dieta não deve ser feita por muito tempo pois é restritiva, visto que o consumo de proteína e de hidratos de carbono é reduzido. Como tal, a longo prazo pode provocar fraqueza, tonturas, dores de cabeça, hipoglicémia e carências nutricionais.



"A baixa ingestão proteica e a diminuição da prática de exercício físico (que é recomendada nesta dieta) conduz ainda a uma diminuição da massa muscular", referiu a dietista.



Basicamente, a dieta consiste em comer sopa e fruta (exceto banana e abacate) nas quantidades que entender, no primeiro dia. No segundo dia a fruta é substituída por verduras. No terceiro dia, come sopa, fruta e verduras. No quarto dia, à sopa é associado o consumo de leite magro e banana. No quinto dia, as refeições consistem em sopa, carne de aves ou vermelha, salada de tomate, e deve beber pelo menos seis copos de água. No sexto dia, duas sopas, três bifes e legumes. Já no último dia, à sopa e legumes cozidos e crus junta-se arroz integral.



Bárbara de Almeida Araújo explica que há diversas vantagens ao incluir sopa numa dieta: "é saudável, barata, é baixa em calorias, saciante, rica em vitaminas, minerais, água e fibra. Além disso, é de fácil digestão, ajuda a regular o trânsito intestinal e confere saciedade."



Avisa a dietista que, apesar de "não ser uma dieta a seguir por muito tempo, pode servir de incentivo e motivação para se iniciar uma dieta de emagrecimento e mudar alguns hábitos alimentares errados". O presidente da Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos, Carlos Oliveira, alerta que "a obesidade tem de ser vista como uma doença a combater e que resulta de muitas pessoas não conseguirem controlar o apetite".



Risco de "bomba calórica" verde

Uma salada pode ser uma refeição rica e equilibrada, contudo há ingredientes que não podem ser utilizados, caso contrário arrisca-se a criar uma 'bomba calórica' verde.



A dietista Bárbara de Almeida Araújo pede atenção ao molhos: "Não devem abusar, especialmente dos molhos industrializados, que estão repletos de açúcar, sal e gorduras pouco saudáveis." A adição de queijos gordos e croutons também é desaconselhada tal como alimentos em conserva, devido ao elevado teor de sal. Acrescenta ainda a dietista que "os alimentos refinados como a massa também devem ficar de parte".



As verduras devem ser a base da sua salada já que têm poucas calorias, são rica em vitaminas, minerais, água e fibra. Por isso use e abuse de verduras como a alface, agrião, rúcula, pepino ou os espinafres. Deve também incluir proteína como ovo cozido, frango, salmão ou atum.



Acrescente ainda na salada gorduras 'boas' como o abacate, frutos secos (15 gramas no máximo) ou sementes (uma colher de sopa).



Beber água, café ou chá mas sem açúcar

Num regime alimentar com o objetivo de perder peso, a água é a bebida mais recomendada. Chá e café podem ser bebidos, mas sem adição de açúcar.



"Faço saladas de quase tudo"

Preocupada em manter uma alimentação saudável, a relações-públicas Alexandra Figueiredo privilegia as sopas, frutas e legumes



Alexandra Figueiredo tem uma alimentação muito regrada, à base de fruta e legumes, e bebe, diariamente, muita água, chás e infusões para evitar a retenção de líquidos e manter-se o mais hidratada possível. Mas os cuidados com a alimentação não se ficam por aqui.



"Cada vez como menos carne e dou primazia a uma alimentação alcalina. Tento ser o mais saudável possível", afirmou a relações-públicas, acrescentando que adora sopa em qualquer altura do ano, mas preferencialmente no inverno. Contudo, confessa que raramente é ela a cozinhar. "Tenho a sorte de ter uma mãe que é, a par de outras coisas, a melhor cozinheira do Mundo, por isso a maioria dos pratos é ela que confeciona." Alexandra é, também, uma grande adepta de saladas. "Faço saladas de quase tudo: rúcula, lentilhas, grão, agrião, espinafres, com sementes, frutas, etc."



Para se manter em forma, Alexandra Figueiredo conta que há alguns alimentos proibidos na sua dieta. "Não como fritos, comida demasiado condimentada, natas ou leite de vaca. De resto, tento ser o mais equilibrada possível." Com regras bem definidas, a relações-públicas vai adaptando a alimentação às estações do ano.



"No verão como saladas e sumos de fruta naturais. No inverno, procuro a chamada 'alimentação de conforto'."