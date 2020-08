Estudo indica que utilizar máscara pode reduzir carga viral e gravidade do coronavírus

O uso de máscara pode ajudar a reduzir a carga viral e a gravidade do novo coronavírus.Esta é a conclusão de um novo estudo que indica que utilizar máscara pode reduzir a carga viral à qual estamos expostos. No caso de infeção, a doença poderá manifestar-se de forma mais leve ou mesmo assintomática.De acordo com a pesquisa realizada pelos médicos Monica Ganchi e Eric Goosby, da Universidade da Califórnia, nos EUA, e pelo investigador Chris Beyer, da Universidade Johns Hopkins, concluiu que a comunidade pode ganhar imunidade e reduzir a propagação da doença caso haja exposição à Covid-19 e utilização de máscara. Para isso, o estudo recorreu a várias situações, nomeadamente grupos que usavam máscara e outros que não usavam e a respetiva carga viral a que estavam expostos.Apesar de existirem vários tipo de máscaras, com diferentes composições, a maior parte das partículas virais são filtradas. Mesmo que haja uma baixo nível de exposição, é provável que a doença se manifeste de forma mais leve.Em termos epidemiológicos, os médicos acreditam a a alta taxa de mortalidade verificada no início da pandemia pode estar associada à elevada exposição à carga viral antes da utilização da máscara.