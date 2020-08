O mistério das pessoas imunes à Covid-19 sem terem tido contacto com o vírus

Volvidos cerca de cinco meses após o início da pandemia de Covid-19, as incertezas continuam a ser mais do que as certezas em relação a este novo vírus.O jornal espanhol El País, avança agora que alguns cientistas estão a investigar novos dados sobre a imunidade ao vírus. Inicialmente estimava-se que seria necessária a infeção de 60% da população, isto em Espanha, para que fosse atingida a imunidade de grupo. Três inquéritos realizados em Espanha revelaram que atualmente só 5% está imune, um número bem distante dos 60% necessários.No entanto, novos dados revelaram que talvez não seja necessária a infeção de 60% da população. Isto porque há pessoas imunes à Covid-19 - ou pelo menos às- que nunca estiveram em contacto com o vírus.Esta é uma novidade que ainda está a ser investigada e os cientistas não querem, por enquanto, que isto leve a população a aliviar medidas profiláticas.Os mais recentes estudos indicam que mais de 20% e até 80% da população pode ter proteção contra o novo coronavírus, nomeadamente, um estudo publicado na revista Science. Este avança que há população que nunca sofreu uma infecção por SARS-CoV-2, mas tem proteção contra o vírus.