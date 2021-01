Estudo revela qual a cidade europeia mais amiga dos animais

Londres é a cidade da Europa que está mais preparada e adaptada para receber os nossos animais de estimação. A revelação é de um estudo feito pelo site "money.co.uk", citado pelo "Traveler", que não coloca nenhuma cidade portuguesa nas 20 melhores.

Este estudo teve em conta o número de veterinários da cidade, os parques para passear os animais, os locais onde cuidar deles, as lojas dedicadas, a possibilidade de viajar nos transportes públicos, se as casas para alugar e os restaurantes os aceitam e, por fim, o clima.

Contas feitas, Londres surge no topo do ranking das cidades europeias mais "pet-friendly", mesmo não sendo a cidade com mais veterinários. Ainda assim, lidera no que às lojas especializadas diz respeito, bem como nos parques disponíveis e nos restaurantes onde é possível entrar com animais.

Paris e Roma ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente, sendo que na ponta oposta desta lista surgem Kiev e Bucareste, onde os veterinários são mais escassos, tal como as lojas especializadas, e onde não é possível levar animais para casas alugadas.

Este mesmo estudo revelou ainda os animais de estimação preferidos de cada país europeu, sendo que Portugal volta a não ser mencionado. De acordo com esta investigação, os cães são os animais de estimação preferidos em países como Espanha, Roménia e Polónia. Já em Itália e na Bélgica a preferência vai para os pássaros, sendo que em França e no Reino Unido a escolha recai nos peixes. Quanto aos gatos, são os preferidos dos alemães.